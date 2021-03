El Barça y el PSG se caen de la puja por Bellerín: solo queda la Juve

La Juventus se ha quedado sola en la puja por Bellerín. Ni el Barcelona, en plena crisis institucional por la detención de Josep Maria Bartomeu, ni el PSG intentarán contratarle, según informa 'ESPN'. Esto da opciones a la 'Vecchia Signora', que tendría que negociar con el Arsenal.

Con contrato hasta 2023, BeSoccer Pro estima su valor de mercado en unos 22,8 millones de euros. Está gozando de mucha importancia de la mano de Mikel Arteta, conque no parece que la directiva tenga motivos para bajarse de ese precio en caso de optar por venderle.

Lo bueno para los 'bianconeri' de que no queden, de momento, más candidatos para contratarle es que la puja por el traspaso no ascenderá demasiado. Los parisinos y los azulgranas, sobre todo los parisinos, se antojaban rivales de mucha entidad para el particular careo por el lateral.

Entretanto, Bellerín sigue centrado en su realidad de la Premier League. No participó de la remontada contra el Leicester City, pero sí de la victoria ante el Benfica en la Euopa League por 3-2, que supuso una gran noticia en clave 'gunner'.