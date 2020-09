Jorge Messi es ahora el representante de su hijo Leo, pero antes el rosarino confiaba su futuro en Fabián Soldini, que se pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER'.

"Me causó tristeza ver así a Leo. No me gustó la forma del burofax, las formas son muy importantes y la mejor manera es sentarse a hablar. No sabría decir si es su papá o él quien está detrás de todas estas decisiones", aseguró.

"El Barça y Messi son como un matrimonio y ahora hubo una infidelidad. Mi socio y yo llevamos a Messi hace 20 años a Barcelona y estuvimos con él hasta que debutó", contó Soldini.

Y detalló cómo se coció esa llegada: "El primer contrato de Leo lo firmamos en un hotel a 200 metros del Camp Nou. Leo me dijo: 'Entre mi papá y tú, tengo que elegir a mi papá'. Y en diciembre de 2004 dejamos de representarle".

Más allá de todo este lío, que por ahora parece resuelto, Soldini resumió lo que es el '10' en la Ciudad Condal: "El Barça es el club ideal para la formación. Messi, igual que el Barcelona, consiguió lo que consiguió con la columna de la España campeona del mundo".