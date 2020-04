El Barça y Werner se reunieron en Alemania en marzo

Un nuevo giro en el guion de esta enreversada historia, un nuevo dato inesperado en uno de los grandes culebrones del momento. Pese a que el Barcelona tiene sus cinco sentidos puestos en Lautaro Martínez, lo cierto es que los azulgranas ya estuvieron en contacto con Timo Werner en marzo.

Así lo asegura este viernes 'Mundo Deportivo', medio que habla de una reunión de Eric Abidal y Ramon Planes, responsables de la secretaría técnica 'culé', con Gunther Werner, padre del jugador, para sondera la predisposición de su hijo a jugar en el Camp Nou.

Según aseguran los periodistas Fernando Polo y Gabi Sans, el acercamiento se produjo en la vuelta de octavos de final de la Champions League que enfrentó al RB Leipzig con el Tottenham.

En aquel momento, el entorno del jugador les hizo llegar buenas sensaciones de cara a un posible futuro azulgrana de Werner, que también está en la lista de favoritos del Inter para suplir a Lautaro, un delantero cargado de calidad que ya suma 88 dianas en 150 partidos.

De esta forma, el atacante de 24 años estaría en la lista de prioridades del Barcelona si, finalmente, no consigue hacerse con el fichaje del argentino, aunque los catalanes no son los únicos ineteresados en el ex del Stuttgart.

Hace tan solo unas horas informábamos del interés del Liverpool en Werner, un posible fichaje que complicaría mucho las cosas a los azulgranas, que también podrían quedarse sin el goleador del Inter.

Además de Lautaro Martínez y Werner, el medio ya citado publica una lista de nombres en la que se incluyen Isak (Real Sociedad), Tammy Abraham (Chelsea), Jonathan David (Gent) y Víctor Osimhen (Lille).