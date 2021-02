"El Barça ya es lo que quería Koeman"

Con la Ligue 1 y el resto de competiciones locales casi como una obligación, la gran ambición del Paris Saint-Germain es la conquista de una Champions League que la temporada pasada acarició con la punta de los dedos.

El cuadro de la capital de Francia llegó a la finalísima frente al Bayern de Múnich de la mano de un Thomas Tuchel que ya es historia en el Parque de los Príncipes. Su sustituto ha sido un Mauricio Pochettino que, tras rozar también la gloria con el Tottenham, quiere hacer historia en el banquillo galo.

Su primer escollo será ni más ni menos un FC Barcelona que, tras unos meses de dudas en el inicio de la campaña, parece llegar a la cita continental en su mejor momento, lo que requerirá de un rendimiento perfecto por parte de los pupilos del argentino para superar la eliminatoria.

"Obviamente necesitamos tener una organización y unas ideas claras sobre cómo queremos atacar y detener al Barcelona. Tenemos muchas bajas, pero mantenemos la fe en nuestros jugadores para que hagan lo mejor que puedan y obtengan un resultado positivo en el Camp Nou", aseguró el técnico en una entrevista a la página de la UEFA.

De cara al esperado encuentro, Pochettino quiso destacar el gran trabajo de un Ronald Koeman que parece llevar al conjunto 'culé' por la senda correcta pese a las dificultades económicas y la difícil situación institucional del equipo de la Ciudad Condal.

"He seguido la evolución del Barcelona esta temporada desde que Ronald tomó el mando. Tanto cuando estaba en mi casa en Londres como ya estando en el PSG. Está claro que ha entrado en una nueva etapa, un nuevo capítulo", explicó el ex del Tottenham.

"Tan pronto como llegó, Ronald comenzó a trabajar para sacar lo mejor de su equipo. Después de siete meses, puso en práctica sus ideas y el equipo ya es lo que quería. Veo un equipo fuerte, con ideas claras y jugadores increíbles. Son competitivos, es un equipo construido para ganar. Su mentalidad se basa en la victoria, como todos los grandes equipos, como el PSG", aseguró.

Por último, Pochettino hizo referencia a la especial situación de los clubes en esta temporada marcada por el COVID-19 y dejó una reflexión desde su experiencia personal. "Durante la semana que estuve encerrado en casa, me tomé un tiempo para pensar. Aunque no lo hemos pasado bien, mi experiencia de esta crisis me obliga a convertirme en una mejor persona, a pensar más en los demás, en los que me rodean, en cómo ser más responsables mientras disfrutamos de lo que hacemos", sentenció el preparador.