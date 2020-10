El Barcelona aplaza su asamblea por el coronavirus

El vicepresidente del Barcelona, Jordi Cardoner, anunció este jueves que la Asamblea General Extraordinaria de socios compromisarios que debía celebrarse el 25 de octubre "se pospone por razones sanitarias" de mutuo acuerdo con la Secretaria General de l'Esport y el Departament de Salut.

Cardoner, que ofreció una rueda de prensa para explicar la situación social del club, explicó que la nueva fecha queda a expensas de la evolución de la pandemia del coronavirus en el territorio catalán.

Además, informó que el club lleva tiempo trabajando en el proyecto 'Espai Net i Segur' (Espacio Limpio y Seguro) y desveló los pasos a seguir para poder acudir al Camp Nou cuando este se abra al público con reducción de aforo.

"Habrá un formulario web para los abonados que servirá para entrar en un sorteo en caso de que las peticiones sean superiores a los asientos disponibles. La asignación de asientos tendrá en cuenta la agrupación familiar y después se procederá al envío de entradas", explicó.

Por otro lado, Cardoner desveló que "14.875 abonados de los 83.116 del total no han pedido la compensación del abono del Camp Nou" tras no poder asistir al estadio el último tercio de la temporada pasada, y que "18.510 abonados han pedido una excedencia para la temporada 2020-21".

"La salud de la Junta Directiva es óptima"

También se refirió Cardoner al voto de censura presencial contra la gestión de Josep Maria Bartomeu y su Junta Directiva, y dejó claro que la directiva no se ha planteado una posible renuncia de sus componentes.

"En los últimos días y en las últimas horas hemos leído informaciones que no son ciertas. No ha habido debate en la Junta Directiva sobre posibles dimisiones. Si alguien a título particular quiere hablar, lo puede hacer, pero la Junta no ha tomado ninguna decisión", comentó.

Y añadió alto y claro: "La salud de esta Junta Directiva como club es óptima, estamos gobernando en situaciones difíciles, puede que no tomemos las mejores decisiones, pero las tomamos con responsabilidad".