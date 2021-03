"El Barcelona humilló a Ronaldo y por eso se fue al Inter"

La salida del Barcelona de Ronaldo Nazário tras solo un año en el equipo agitó el mundo del fútbol en 1997. El mejor jugador del planeta sin discusión se marchaba por la puerta de atrás y no terminaría regresando al fútbol español hasta su llegada al Real Madrid varios años más tarde.

El que era su agente, Giovanni Branchini, habló de aquella polémica marcha en un documental de 'Sky Sport' sobre el brasileño: "Fueron varios días de negociación y también estaban el abogado del Barcelona y el vicepresidente Gaspart. El problema fue que subestimaron la cláusula de rescisión, que finalmente fue decisiva. Una noche llevamos a Ronaldo de su hotel en Barcelona a la casa de mi socio Carlo Pallavicino. Tuvimos una reunión y si el Barcelona nos hubiera presentado un contrato limpio lo habríamos firmado".

Branchini reconoció que incluso pensaron llevar a Ronaldo a clubes como el Glasgow Rangers. "Había varios equipos: Lazio, Inter, Glasgow Rangers... No teníamos nada contra la opción de renovar, pero no queríamos líos con los contratos de imagen y situaciones extrañas. Si querían que un canal de televisión pagara el contrato, vale, pero que pagara también los impuestos. No queríamos poner en peligro la carrera del mejor del mundo. Esas peleas no iban con él", continuó.

"Llegamos a un acuerdo y pedí permiso para llamar a Moratti y avisarle del acuerdo con el Barça. Entonces, el Barcelona hizo una rueda de prensa y anunció el acuerdo, pero no se correspondía con lo acordado", insistió Branchini.

"Parecía un malentendido, pero aquello no era normal. Le dije al Barça que nos íbamos: 'Ante este insulto a nuestra inteligencia, no hay razón para que Ronaldo siga con esta humillación", concluyó el ex agente.

Al final, el brasileño terminó dejando la Ciudad Condal tras un solo año y el Barcelona le reemplazó por Rivaldo. En el Inter, pese a un comienzo arrollador, Ronaldo tampoco pudo ser el líder que esperaba, pues fue penalizado por dos lesiones muy graves.