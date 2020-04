"El Barcelona no tiene capacidad económica para fichar a Neymar"

El Barça, más que enfrascado, anda obsesionado con el fichaje de Neymar. Por segunda temporada consecutiva, buscará el regreso del tipo que nunca se le debió haber marchado. Acerca de esa realidad se manifestó Jaume Roures, presidente de Mediapro, con un crudo discurso.

De hecho, se atrevió a afirmar lo que muchos en el entorno azulgrana piensan pero nadie se atreve a decir. "El club no tiene esa capacidad económica. Es imposible ahora", comentó a lo largo de una entrevista con la agencia 'AFP'.

Y es que el empresario catalán, aunque no haga falta ser un gurú para ello auguró un mercado de recesión que democratizará más las cifras y pondrá el fútbol en una tesitura mucho menos inflada.

"Esta crisis afectará al precio de los derechos televisivos de una forma u otra. Del mismo modo, no se pagarán cientos de millones de euros por un jugador. Primero, porque los clubes ya no tendrán los medios, y luego porque los bancos no prestarán dinero a los clubes con la misma facilidad que antes.

¿Y cuál es el panorama que viene? Uno que, a juicio de Roures, se ajusta más a su visión del mundo: "Todo eso cambiará y creo que es muy positivo a nivel social. No estaba de acuerdo con pagar 140 o 160 millones de euros por un jugador de fútbol".