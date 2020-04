El Barnsley femenino acusó a la FA de discriminación

Suspender la mayoría de las ligas femeninas no profesionales no ha sentado nada bien en el Barnsley. El equipo iba líder de su categoría y encaraba el ascenso, pero el campeonato ha quedado en el aire sin subidas ni bajadas de categoría. El resultado ha sido una cascada de indignación protagonizada por su presidente.

"Esperamos que esta decisión haya sido tomada por un pequeño número de personas de la FA por razones que no tienen ningún sentido para nosotros. No nos han consultado de ningún modo y no estábamos ni siquiera al tanto de que una decisión de este calibre iba a tomarse", explicó el responsable en declaraciones recogidas por 'AS'.

"Ha destruido las esperanzas de jugadores, entrenador, cuerpo técnico y afición. La FA quieren suspender nuestra mejor temporada de la historia. Nuestro técnico está angustiado y estaba prácticamente llorando cuando se anunció la decisión. Nuestro entrenador, las jugadoras y el cuerpo técnico han invertido mucho en esta temporada", añadió.

Sus palabras estuvieron acompañadas de un escrito promulgado por la entidad. Se hizo público en la web y el Twitter oficial de la escuadra, que no tuvo reservas a la hora de criticar abiertamente a la Federación. Se habla de discriminación a la mujer y se ponen varios ejemplos.