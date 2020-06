El Bayer Leverkusen renueva a Wendell hasta 2022

La Bundesliga sigue en juego pero el Bayer Leverkusen mira también hacia el futuro. El cuadro alemán oficializó la renovación de Wendell Nascimento Borges hasta junio de 2022.

Wendell acababa contrato con el Bayer Leverkusen en el año 2021, por lo que el lateral brasileño ha ampliado en un año su vinculación con el conjunto dirigido por Peter Bosz.

"Seis años en el mismo club no son una simple rutina para el jugador. Todavía recuerdo las conversaciones con Zé Roberto, quien me recomendó el Bayer antes de mudarme a Alemania. Todos los días me siento como en casa. Este club se ha convertido en mi familia, estoy seguro de que podemos lograr grandes cosas", dijo el futbolista.

También habló Simon Rolfes, director deportivo del club germano. "En seis años con el Bayer Leverkusen, Wendell se ha convertido en una pieza clave para nuestro equipo. Como lateral juega un papel importante en el cambio, se identifica con todo el club. Es muy importante para nosotros como jugador y como persona", explicó.

"Wendell ha tenido varias ofertas interesantes, pero siempre ha sido fiel a nuestros colores. Estamos contentos de seguir contando con él", añadió en este caso Rudi Völler.