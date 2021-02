El Bayer Leverkusen se une a RB Leipzig y Liverpool en la cola por Balogun

Nuevo pretendiente para el talentoso Balogun. 'Daily Mirror' asegura que el Bayer Leverkusen le sigue la pista, consciente de que, en caso de ir a por él, podría incorporarle de forma gratuita. Le quedan menos de seis meses de su contrato en el Arsenal.

La entidad alemana tendrá competencia si se decide a hacer una oferta. El RB Leipzig, de su mismo país, y el Liverpool, rival de los 'gunners' en la Premier League, también están interesados. El motivo, que tiene tan solo 19 años y su proyección de futuro está por las nubes.

Aún no ha debutado en la primera categoría de su nación de la mano de Mikel Arteta. Sí que se le ha visto en el verde en algunos encuentros de Europa League y de EFL Cup. Sus actuaciones, brillantes en materia de goles, se han centrado en el Sub 23 y el Sub 21.

De hecho, a mediados de enero, anotó un 'hat trick' ante el Brighton en una 'manita' que cosechó el Arsenal de la Premier League 2 Division One. Balogun estuvo allí y en muchas más otras contiendas exitosas. Pronto, podría dar el gran salto entre los 'mayores'.