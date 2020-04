El Bayern admitió que rechazó a Varane porque por 5 millones "era caro"

Raphaël Varane es casi un 'one club man' del Real Madrid. Lleva nueve años vistiendo esa camiseta. Su destino, sin embargo, estuvo a punto de ser bien distinto. El Bayern de Múnich tenía su fichaje en la mano, pero se negó a pagar al Lens cinco millones de euros. Semanas después, los blancos se lo llevarían por el doble. El resto de la historia, palmarés envidiable incluido, es bien sabido.

Todo esto lo ha destapado ahora Willy Sagnol, que en su día vistió el rojo bávaro y luego pasó a ser ojeador del club. A él llegaron los informes de un espigado defensa que la rompía en el Lens y fue el que recomendó un fichaje luego desoído.

"Un día un amigo me llamó y me dijo: 'Tienes que ir a Lens para ver a un jugador superinteresante'. En solo media parte, vi cuán maduro era en ese momento a pesar de su corta edad. Jugó como mediocampista defensivo en la primera mitad y fue trasladado a la defensa central después del descanso", comentó a 'RMC Sport'.

"Tuve algunos contactos en Lens y, en 48 horas, logré obtener un precio, con la posibilidad adicional de programar un partido amistoso con beneficios para el Lens. En total, su precio habría subido a entre cuatro y cinco millones", confesó el ex lateral derecho.

"Cuando entregué el dossier a la gerencia deportiva, me dijeron era demasiado caro para un jugador de 18 años. Dos meses después, se fue al Real Madrid. Varane no se arrepiente de haber ido a Madrid en absoluto, estoy seguro de que está muy feliz. Pero, para un reclutador, no lograr que la gerencia entienda estas cosas es frustrante cuando estás seguro que tienes un defensor central que podría haberse quedado en el Bayern durante 10 o 12 años", lamentó Sagnol.