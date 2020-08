El Bayern, campeón de la Champions League 19-20

El Bayern de Múnich será recordado por ser el campeón de la Champions League más rara que se recuerde. Los germanos tumbaron al PSG en la final de Lisboa (0-1) y levantaron al cielo su sexto título de la competición más codiciada del continente.

El equipo de Flick se alzó con la 'Orejona' en un partido que distó muchísimo de los que todos esperaban. Y de lo que los antecedentes sugerían. El gol se hizo esperar en demasía y solo apareció una vez en los más de 90 minutos que se jugaron.

Coman, en el 59', remató de cabeza en el segundo palo un envío de Kimmich para superar a Keylor Navas. Hasta el final, las intentonas del cuadro galo se quedaron en nada y el pitido final liberó la alegría de los muniqueses.

No ha tenido rivales fáciles el cuadro germano en su camino a la final, especialmente en las eliminatorias. En la fase de grupos, el Tottenham de Mourinho fue su contricante más duro en un grupo del que cayeron Olympiacos y Estrella Roja. Pero ni los ingleses lograron, siquiera, arrebatarle un solo punto y el Bayern cerró la fase de grupos con 18 puntos en su casillero, 24 goles a favor y cinco en contra.

Se empezó a endurecer el camino cuando, en octavos, el siempre difícil Chelsea se cruzó en su camino. Pero el equipo bávaro, lejos de titubear, venció 0-3 en Londres y 4-1 en Múnich para obtener un global de 7-1 que sirvió como aviso para el resto de clubes europeos.

Y si bueno era el cartel del rival octavofinalista, el nombre del Barcelona asomó en cuartos para originar el cruce con más nombre de los que se dieron cita en Lisboa. Pero el mal momento azulgrana y el perfecto engrasado del rodillo alemán dejaron un 2-8 que ya forma parte de la historia del fútbol.

En semifinales, el nombre de la piedra que entorpecía su paso a la final tenía menos brillantes que los dos anteriores. Pero solo con ver los primeros minutos del Lyon, que no olvidemos que mandó a casa al City de Guardiola, ya se adivinó del peligro de los franceses. Sin embargo, no estuvieron nada finos ante Neuer y el que no perdonó fue el Bayern. Un doblete de Gnabry y el tanto final de Lewandowski dejaron la semifinal en un 0-3 que les llevó directos al partido más esperado.

Del fracaso de Kovac al triplete de Flick

Que el más que dulce momento del Bayern culminado en este mes de agosto no haga olvidar el decepcionante inicio de temporada de los que, por entonces, eran dirigidos por Nico Kovac. El ahora entrenador del Mónaco fue cesado en noviembre por sus malos resultados.

No en vano, el equipo iba cuarto en la Bundesliga. Tras dos derrotas y tres empates en diez jornadas, el 5-1 ante el Eintrach Frankfurt fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del presidente, Uli Hoeness; el director general, Karl-Heinz Rummenigge, y el director deportivo, Hasan Salihamidzic.

Aunque, como hemos repasado, sí anduvo fino en los tres encuentros de Champions que dirigió. Especialmente en Londres, donde le endosó un 2-7 casi premonitorio al Tottenham.

La llegada de Flick volvió a convertir, de la noche a la mañana, al cuadro germano en un rodillo. Tanto que la gasolina del que en principio iba a ser técnico eventual le dio para ganar la Bundesliga, la DFB Pokal y la Champions. Triplete.

Lewandowski y sus amigos

La temporada de Robert Lewandowski ha sido excepcional. A sus 32 años, el delantero ha roto todas las previsiones y, pese a perder la Bota de Oro ante Immobile en un gran final de curso del italiano, ha sido el 'nombre-gol' del año en Europa.

55 goles en 47 partidos oficiales así lo demuestran. Ha marcado en todos los partidos de la Champions menos en la final, torneo que ha finalizado con 15 goles y cinco asistencias en once partidos. Únicamente no jugó frente al Tottenham en Múnich.

Pero no solo el polaco ha contribuido al gran curso muniqués. El incombustible Müller abandonó su dinámica descendente para volver a ser el de sus mejores años y sumar 14 goles y 25 asistencias. Gnabry aportó tantos (23), asistencias (13) y electricidad arriba como se esperaba cuando llegó al club. Del que no esperaban tal explosión es de un Alphonso Davies que ha maravillado a sus 19 años y se ha hecho dueño y señor del carril izquierdo (42 partidos, tres dianas y siete pases de gol). Además, los Neuer, Alaba, Boateng, Thiago, Göretzka y cía han acompañado con un nivel más que óptimo durante todo el curso.