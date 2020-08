El Bayern despide a un entrenador del Juvenil por presunto racismo

El Bayern despidió a uno de los entrenadores de su Juvenil por un posible caso de racismo. La policía y el propio club están investigándolo y, como medida cautelar, la directiva tomó la decisión de prescindir de sus servicios. Aun así, se seguirá buscando la raíz del problema.

La propia entidad confirmó su cese en un comunicado oficial. No se mencionó ni el nombre del técnico ni que el motivo fuera un presunto caso de racismo. La agencia 'AFP' sí que confirmó esto último. Se espera que las pesquisas lleguen a su final pronto.

"El Bayern de Múnich y un entrenador del Juvenil han rescindido su contrato de mutuo acuerdo. Esta es la primera medida de una investigación interna que se está llevando a cabo actualmente en el campus del Bayern de Múnich. Independientemente de esto, se seguirán investigando los hechos", explicó el club.

Aunque no hubo mensaje al respecto en las redes sociales, este texto se puede encontrar en la página web del conjunto germano. No se descarta que el entrenador vuelva a ser contratado si se confirma que no ha hecho nada malo, pero, de momento, está despedido.