"El Bayern es el favorito para la Supercopa"

El Sevilla disputói dos amistosos este viernes y el Bayern goleó al Schalke 04 en la primera jornada de la Bundesliga a menos de una semana para la Supercopa de Europa.

De Jong concedió una entrevista a la UEFA en la que pasó revista y comenzó con lo que opina sobre el campeón de la Champions League.

"Haremos todo lo que podamos para ganar, aunque no será nada fácil ante un equipo tanbueno. Ciertamente, es el favorito, pero todo puede pasar y necesitamos estar preparados. Uno siempre espera que haya ciertas cosas que todavía no funcionan y que puedas aprovecharlas", afirmó.

Como curiosidad, De Jong explicó la capacidad que tiene para rematar de cabeza y ser un jugador peligroso por arriba: "Mis padres fueron internacionales jugando al voleibol y tiene un tran 'timming' y pueden golpear el balón en el momento justo en el aire. Creo que aprendí eso de ellos y lo he mejorado a lo largo de los años".

En cuanto a la final de la Europa League, el delantero no la olvidará jamás y le costó hacerse a la idea de que fue partícipe en la historia del Sevilla.

"Fue una liberación de emociones. Fue fantástico, aunque en una temporada extraña. Todo sucedió muy rápido y creo que me será después cuando me dé cuenta de que he escrito una página en la historia del Sevilla", acabó.