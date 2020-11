'El Bayern es el mejor equipo del mundo, son mejores que nosotros'

El jugador del Real Madrid Toni Kroos ofreció una entrevista a 'Marca' en la que quiso hacer una valoración a la actual temporada del conjunto 'merengue'. El alemán se mostró confiado en la capacidad de su equipo con Zidane al frente.

"Es cierto que nos falta algo. No es un secreto. Todo el mundo lo puede ver. No nos falta un poco... nos falta ser constantes. Si ves los resultados, son dos bien, uno mal, dos bien, uno mal. Hay que hacerlo mejor. Ves algunos partidos y te das cuenta de que se puede hacer mejor", reconoció el alemán.

Y añadió sobre esta falta de regularidad del equipo: "Claramente podemos mejorar, pero nos falta continuidad. Si contra el Barcelona lo hicimos bien, también hay que jugar así contra el Cádiz o el Shakhtar en casa. Hay mucha diferencia. Unas veces muy bien y otras muy mal. Hay que mejorar si queremos ganar algo".

Además, Kroos se refirió al ajustado calendario: "Estamos viviendo una situación muy rara para todos. Jugamos cada tres días, venimos de pocas vacaciones, acabamos la temporada pasada muy tarde, no pudimos fichar jugadores en verano. Ahora hay lesionados, algunos tienen que parar por el COVID-19, pero a mí no me gusta buscar excusas. En cada partido sacamos un equipo titular que puede ganar al rival. No tengo ninguna duda".

"Tenemos que buscar soluciones para mejorar. No es algo general, son cosas o situaciones específicas de cada partido y por eso hay que reaccionar. La verdad es que como equipo, si queremos ganar cosas, hay que mejorar. Y ya hemos visto cómo lo podemos llegar a hacer", añadió el mediocentro 'merengue' de 30 años.

A la hora de hablar de Zidane, Kroos muestra la gran confianza que tiene en el entrenador francés: "Sabe que en el Real Madrid si no tienes los resultados y no cumples las expectativas, hay discusiones. Por eso estamos en este club. Es normal. Con Zidane ya hemos vivido tiempos así y normalmente salimos de las malas rachas. Vivimos así y el míster es el primero en saber qué pasa en este club si no tienes resultados. Al final, lo que nos queda es mejorar e intentar ganar partidos. El míster encontrará la solución".

"El Bayern es mejor que el Real Madrid"

Finalmente, Kroos fue cuestionado por el gran momento que está viviendo el Bayern de Múnich, a lo que respondió: "Para mí el Bayern es el mejor equipo del mundo. No tengo duda alguna. El Real Madrid vivió unos años así y sabemos que es difícil. Es imposible ganar todo diez años seguidos. El Real Madrid fue el mejor equipo del mundo durante dos o tres años. Ahora es el Bayern y eso no dice nada malo de nosotros".

"Si ves como juegan en los últimos meses... no hay partido que no ganen por cuatro goles. Ganaron la Champions y para mí el que la gana es el mejor equipo del mundo porque es la competición más complicada de ganar. Es verdad que son mejores que nosotros, pero de momento no es un problema porque no jugamos en su Liga y no nos enfrentamos en la Champions, al menos de momento", sentenció Kroos.