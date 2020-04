El Bayern felicitó a la plantilla por su trabajo durante el confinamiento

El Bayern ya volvió a los entrenamientos. Lo hizo tras un largo periodo en casa.

Holger Broich, del cuerpo técnico, repasó para 'Kicker' cómo fue la cuarentena: "Nuestro equipo ha reaccionado excelentemente ante estas condiciones diferentes de las habituales".

El equipo tuvo que adaptarse a unas condiciones que no son las habituales. "Por supuesto, los componente técnicos y tácticos no pueden ser entrenados on line como si se estuviera en el campo de juego", explicó.

Todo eso quedó atrás. Ahora esperan coger forma para cuando tengan que volver a jugar. "Después de estas sesiones estamos muy confiados de que podremos continuar a un alto nivel en cuanto a técnica, táctica y estado físico", concluyó.