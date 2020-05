El Bayern habría empezado a tantear la venta de Lucas

No ha sido un buen año para Lucas Hernández. El ex del Atleti se marchó mediada la pasada temporada, lesionado, al Bayern, pero en Múnich no ha encontrado salud. El Bayern no quiere a un futbolista que salga a lesión grave por temporada.

Según el diario 'TZ', el Bayern habría comenzado a tantear el terreno de cara a una posible venta del zaguero francés. El motivo, sus lesiones. El Bayern sospecha que va a ser la tónica habitual de su carrera, y que lo mejor será desprenders de él cuanto antes.

El Atlético se lo vendió lesionado. Al Bayern no le importó, y de hecho lo primero que hizo fue ponerse en manos de los servicios médicos del club bávaro.

Pero ya empezó con sus problemas físicos hace un año. Se perdió casi toda la pretemporada, pero pese a ello gozó de la confianza de Flick. Sin embargo, en octubre se volvió a romper.

Reapareció en febrero, pero se le veía renqueante, arrastrando molestias. Solo fue titular en un partido, tras lo que volvió al banquillo. Y llegó el parón, y tras este, más de lo mismo. Lucas sigue sin rendir al nivel esperado, y viendo el panorama, no es descabellado que el Bayern acabe optando por desprenderse de él.