El Bayern no facilitará la salida de Flick para que sea seleccionador

El futuro de Hans Flick, el hombre milagro que llevó al Bayern a ganar los seis títulos en juego durante la pasada campaña, no está del todo claro. Como quiera que Joachim Löw dejará la Selección Alemana, el técnico se había convertido en uno de los más firmes candidatos a sustituirle.

Pero el Bayern de Múnich no renunciará con tanta facilidad al entrenador. Karl-Heinz Rummenigge, director general del equipo bávaro, avanzó que quiere contar con él hasta 2023.

"Estamos muy contentos con él. Queremos que llegue al final del contrato acordado y ya se lo he dicho a Hansi", explicó a 'Welt Am Sonntag'. "No es algo que vaya con probabilidades. Es un hecho que va a seguir", advirtió.

Tras la decisión de la Federación Alemana y de Joachim Löw de llevar a cabo un cambio de aires en la 'Mannschaft', Flick se había convertido en el gran favorito a ser el nuevo seleccionador ante la negativa de Jürgen Klopp.

"El presidente me ha vuelto a confirmar esta semana en una llamada que no ofrecerá el cargo a ningún entrenador con contrato en vigor", concluyó Rummenigge en relación a una charla con la Federación Alemana.

Si Flick no se convierte en el nuevo seleccionador, Lothar Matthäus, que ya había sonado como posible nuevo técnico, cobra el papel de gran favorito a hacerse cargo de una de las selecciones más reputadas del planeta.