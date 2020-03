El Bayern pasa a la acción: le pide a Ter Stegen que rechace renovar con el Barça

Aunque el Barça daba por hecho que Marc-André Ter Stegen renovará, lo cierto es que este movimiento no será tan sencillo tras la aparición del Bayern de Múnich. El conjunto alemán quiere a toda costa al guardameta y ya se está moviendo.

A principios de semana, 'Sport' ya destacó en su portada que los bávaros tientan al portero azulgrana. Su intención es que Ter Stegen suceda a Manuel Neuer para que sea el portero del futuro del Bayern junto al recién fichado Alexander Nübel y el 'culé' es el candidato perfecto.

El club muniqués es un auténtico dolor de cabeza para el FC Barcelona, pero es que el asunto ha ido a más y según el medio catalán, el Bayern de Múnich le habría pedido a Ter Stegen que siga dando largas a la renovación hasta forzar su venta.

Los movimientos de los alemanes se han acelerado después de que Neuer, según 'Bild', haya rechazado prolongar su contrato por solo un año, hasta 2022, que es cuando Ter Stegen acaba contrato con el Barça. Ya en el final de su carrera, el campeón del mundo quiere un vínculo más largo y entiende que su club no confía en él.

Con esta paralización, los planes del Bayern con Ter Stegen se adelantan un año. Si su deseo era firmar gratis al guardameta del Barça en 2022, ahora su intención es que los azulgranas se van obligados a traspasar a su portero a precio de saldo a los bávaros, ya que solo le quedaría una temporada firmada por delante.

El citado medio explica que las conversaciones con el ex del Borussia Mönchengladbach se iniciaron hace meses, aunque Ter Stegen no se ha comprometido a nada. Por lo pronto, sigue negociando su renovación con el Barça, de la que aún no hay novedades tangibles.

La directiva 'culé' le ofrecería unos seis millones y medio de euros, pero el portero de 27 años exige casi el doble y ya se están buscando alternativas en 'can Barça' para intentar convencerle.

El método mágico perseguido para que Ter Stegen dé el "sí" sería renovarle por menos temporadas; en lugar de seis o siete, hasta 2024, pero el salario del jugador iría subiendo escalonadamente durante esas campañas. Al estilo NBA.

Conseguir que el de Monchengladbach renueve antes de verano es uno de los objetivos primordiales del Barça, aunque la situación extraordinaria por el coronavirus ha dejado su tesorería en jaque hasta el punto de obligar al club a pedir un ERTE. Con el Bayern metiendo baza será aún más difícil.