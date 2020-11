El Bayern prefiere dejar ir a Alaba gratis que venderlo en enero

El culebrón del Bayern de Múnich con David Alaba aún no acaba y parece que no lo hará hasta el próximo verano, cuando el central austriaco termina su contrato, si no acuerda en estos meses su renovación. Y esto, visto lo visto, parece un imposible.

La dirección deportiva encabezada por Hasan Salihamidzic y los representantes del jugador están en galaxias diferentes en este momento. Hace varios meses desde el primer contacto para ampliar su contrato y desde entonces, ninguna conversación ha acabado bien.

Después de toda una vida en el Bayern, solo un giro inesperado evitaría la marcha de uno de los capitanes. Eso sí, no será en enero. Según 'Sport Bild', los bávaros han decidido bloquear cualquier oferta que llegue por el traspaso de Alaba en el próximo mercado de fichajes.

Es decir, que los bávaros prefieren dejar marchar gratis al central antes que dejarle salir antes de tiempo del equipo. En el Bayern consideran que unos cuantos millones no son suficiente compensación por Alaba, por mucho que esto signifique dejarle ir como agente libre unos meses después.

Mientras tanto, los grandes europeos permanecen atentos a la situación de Alaba. Real Madrid, Barcelona, Manchester City o PSG están muy interesados en la que será una de las grandes gangas del verano de 2021.