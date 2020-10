El Bayern presume de fondo de armario ante un Quinta

Las eliminatorias a partido único pueden deparar sorpresas, pero no a un Bayern que hasta con su 'unidad B' impone respeto. Choupo-Moting, con un doblete y un penalti provocado que convirtió Müller, lanza al Bayern a dieciseisavos en su debut.

El partido se debía jugar en Düren, pero el modesto club homónimo del Land de Renania del Norte-Westfalia pidió jugar en Múnich, al estar su estadio en obras. Total, se iba a jugar a puerta cerrada igual. Es por eso que el Bayern actuó como vistante en su propio estadio.

Explicada esa anécdota del encuentro, decir que este siguió la tónica esperada ante la gran desigualdad que había entre ambos conjuntos. Dominio frente a ímpetu.

El Bayern, aunque plantó un once con cinco caras nuevas y armó un banquillo más propio de la Youth League que de la Bundesliga, dominó de cabo a rabo el partido.

El Düren, por su parte, salió decidido a intentar dar la sorpresa, a darlo todo sobre el césped, a no escatimar esfuerzos y, a ser posible, no llevarse una goleada como la del Schalke 04, tal y como dijo en la previa su presidente.

Y, aunque el primer aviso fue del Düren, un remate en el primer minuto de Brasnic desde dentro del área que Nübel, uno de los debutantes con el cuadro bávaro, atrapó sin ningún problema, la batuta la llevó el Bayern desde el primer minuto.

Tardó solo cinco en colgar una falta Douglas Costa a la cabeza de Javi Martínez, que el navarro remató alto, y doce en rematar, también con la testa, Choupo-Moting, igualmente fuera del arco de un Jackmuth que con sus paradas evitó que el partido acabase con un resultado sonrojante.

Aguantó el Düren 24 minutos las acometidas del Bayern, asomándose en contadas ocasiones por las inmediaciones del área de Nübel, pero en ese minuto Choupo-Moting logró finalizar una contra y superar al cancerbero rival para hacer el primero, a pase del también debutante Bouna Sarr.

Intentó dar la sorpresa el Düren poco después, cuando en el 32' la defensa bávara se despistó, y permitió que un saque de banda acabase en las botas del central Becker, quien acabó rematando, casi sin ángulo y con su pierna mala, a la grada del Allianz Arena.

Acto seguido, un error de Jackmuth, uno de los dos únicos merecedores de tal etiqueta, propició el segundo del Bayern. Regaló el balón a Müller, y el capitán bávaro, en lugar de chutar a puerta desde casi el centro del campo, asistió a Choupo-Moting.

Y el camerunés, tras pisar área, quebró a Sobiech y este le zancadilleó. Penalti clarísimo que Müller se encargó de convertir en el 0-2 para el Bayern.

Ahí comenzó la exhibición de Jackmuth. Le hizo una parada soberbia a Douglas Costa al filo del descanso, y otro par a Choupo-Moting en la segunda parte. Quería el camerunés estrenarse con el Bayern con un doblete, y lo logró, pero sufrió para hacerlo.

No fue hasta el 75', ya sin Süler, Müller y Douglas Costa sobre el campo (sustituidos por tres chavales, Angelo Stiller, Dajaki y Sieb), cuando Choupo-Moting se coronó con un golazo para cerrar el partido.

Se encontró con un balón suelto en la frontal, y en un abrir y cerrar de ojos soltó un derechazo que resultó imparable para Jackmuth. El Bayern no dejó de buscar el tercero, y lo encontró.

Y buscó también el cuarto, pero este no llegó. Y no lo hizo por un puntito de fortuna, como suele ocurrir en no pocas ocasiones. Porque en el 84', en el otro fallo digno de tal nombre del cancerbero de Düren, Javi Martínez remató de cabeza sin esperarlo un córner.

Decimos que "sin esperarlo" porque el navarro estaba convecido de que Jackmuth iba a despejar de puños el centro, pero no lo hizo. Se tragó el balón, el cual continuó su camino hasta pegar en la cabeza de Javi Martínez, para a continuación impactar en el poste y salir repelido.

La nota negativa para el Bayern llegó justo a continuación, cuando Sieb cayó mal y se torció el tobillo, él solo, teniendo que ser sustituido cuando apenas llevaba 25 minutos sobre el terreno de juego.

El Bayern, con su 'unidad B', reforzada a golpe de canterano, superó el trámite al que le sometió el Düren con solvencia. Un Düren que, pese a la derrota, se vuelve a casa con la sensación de haber plantado cara a todo un Bayern de Múnich.