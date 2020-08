El Bayern quiere que Perisic se quede... pero no a cualquier precio

Pese a no jugar de inicio la final de la Champions contra el PSG, Perisic fue vital en la campaña para el Bayern de Múnich. Una cesión más que rentable del atacante croata, que llega ahora a los 31 años. Perisic, tras este final de curso, espera noticias para resolver dónde va a jugar la próxima campaña.

Sobre el papel debe regresar al Inter de Milán tras su año a préstamo. El cuadro 'nerazzurro' no se opondría a una venta del futbolista al propio Bayern, pero, tal y como informa 'Kicker', esa cantidad que ha fijado no concuerda con la que está dispuesta a pagar la escuadra bávara.

Según el medio citado, el Inter reclamaría unos 20 millones de euros por Perisic, algo que el Bayern, por el momento, no parece dispuesto a abonar para hacerse con sus servicios.

Un precio fijado en un millón más de los que pagó en su día el Inter al Wolfsburgo por el subcampeón del mundo -19 millones-.

En el Bayern ha disputado 35 duelos esta campaña, aunque solo 18 de ellos como titular, cediendo su puesto en muchas ocasiones a futbolistas como Coman o Coutinho. Pese a ello, el croata sumó ocho goles y siete asistencias.