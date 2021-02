El Bayern se aleja de la puja por Haaland... de momento

La buena forma que mantiene Lewandowski es lo que separa al Bayern de poder lanzarse a por Halaand, uno de los delanteros más destacados de Europa. Pero también un pacto de no agresión entre ambos equipos.

Existen buenas relaciones entre los dos equipos punteros de Alemania. Ya lo dijo Rummenigge, director general del Bayern, que confirmó su acercamiento hacia Watzke, presidente del Borussia.

"Una cosa puedo decir con certeza: con Watzke tengo una buena relación. Y mientras esté en el Bayern, no habrá otra compra como la de Lewandowski. A lo largo de los años hemos establecido relaciones amistosas con el Borussia, también en el mercado", señaló.

Por Lewandowski, que precisamente tomó ese rumbo desde Dortmund a Múnich, el Bayern no se preocupa por el ataque. "Haaland está bien en Dortmund y, sinceramente, mientras tengamos a este Lewandowski, no lo necesitamos. Lo que sucederá en el futuro no lo puedo predecir, también porque yo permaneceré en el cargo hasta diciembre de 2021", añadió Rummenigge.

Es por eso que, debido a ese buen trato, el Bayern no irá a por ningún otro jugador del Borussia de momento. Aunque el histórico Lothar Matthäus pide paciencia por el noruego, al que "le queda un escalón en la Bundesliga: el Bayern".

"No servirá al Borussia Dortmund de por vida. Buscará clubes más grandes y pedirá mayores ingresos. Podría suceder a Robert en el Bayern dos o tres años. Pero, Lewandowski está actualmente en forma y mientras esté jugando para el Bayern, no creo que Haaland venga", dijo.

De esta forma, el Real Madrid y el resto de interesados por el noruego ganan terreno en la puja por Haaland, que está sorprendiendo a todos por Europa. El Bayern, de momento, se frena, aunque... ¿por cuánto tiempo?