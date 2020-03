El Bayern se vuelca en la lucha contra el racismo

Los incidentes racistas están siendo últimamente muy habituales en el mundo del fútbol y especialmente en Alemania.

Por ello, ante tal situación, el Bayern de Múnich, el equipo más poderoso del país, ha decidido dar un paso al frente y mandar un claro mensaje en la lucha contra esta lacra.

El cuadro bávaro ha lanzado una campaña llamada "Rot Geggen Rassismus" ("Tarjeta Roja al Racismo") en la que han participado diferentes atletas de sus diferentes secciones.

La misma viene de la mano de un vídeo en el que jugadores como Manuel Neuer, Thiago Alcántara o Thomas Müller, que contaban distintas experiencias para tratar de unir a todos bajo la bandera del respeto.

"En mi juventud, en el Schalke 04, nos juntábamos por las tardes en pizzerías o tiendas de kebab. La nacionalidad no nos importaba, se trataba de pertenecer a un club", explicaba el actual meta del cuadro bávaro.

"He experimentado el racismo varias veces en mi vida, y nunca lo entendí. Le pregunto a estas personas: '¿por qué te sientes así?' No pienso así. No vivo así. Tienes que tener respeto. El racismo me enoja y entristece", comentó por su lado el que fuera futbolista del Barça.

El Bayern también anunció que venderá camisetas con el lema de esta campaña para recaudar fondos para asociaciones que luchen por la integración y la tolerancia.