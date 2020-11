El Bayern tranquiliza y convence a Lucas para que no se vaya

El Bayern de Múnich sacó la cartera para fichar a Lucas Hernández, pero su primera temporada en el club alemán no llegó a estar a la altura de sus expectativas.

El lateral francés pensó en dejar el campeón alemán ante la falta de minutos, pues jugó 1120 repartidos en 25 encuentros, siendo titular en 12 de ellos.

Pero el comienzo del curso 20-21 ha sido muy positivo para él, tanto que incluso se está acercando a esa cantidad de tiempo que pasó sobre el verde en el curso anterior. Hasta la fecha ha estado ya presente en diez compromisos, en los que fue titular en nueve.

En unas palabras en 'France Football', Lucas Hernández explicó que pidió al cuerpo técnico que le dijeran el papel que iba a tener en este curso para tomar una u otra decisión.

"Siempre he sentido la confianza del club, ya sea de los entrenadores, del técnico o de mis compañeros. Me dijeron que contaban conmigo cuando quise saber cuáles eran mis perspectivas y me tranquilicé, así que ni por un solo segundo consideré una salida rápida", afirmó.

Después de esto, el defensa comenzó a exigirse el triple para volver a recuperar el puesto: "Quería a toda costa luchar por recuperar mi puesto de titular y hacer todo lo posible por recuperar la confianza que me dio el club al contratarme el año pasado".