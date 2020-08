El Bayern ya está en Múnich con su Champions

En Alemania no pueden estar más felices con la gran temporada que se han marcado los de Flick. La 'Orejona' fue el broche de oro al curso.

Tras ganar al PSG en la final de la Champions, el Bayern dejó Lisboa. Este lunes aterrizó en Múnich.

Le habría gustado otra llegada, con el calor de la hinchada, pero el COVID-19 no permite las aglomeraciones, por lo que el Bayern no se dio un baño de masas. No hubo público para recibir a los campeones.

Lo importante es que tienen la Champions. Ya habrá tiempo de celebrarla con la hinchada cuando las circunstancias lo permitan.