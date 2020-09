El Benavent no competirá esta temporada por temor al coronavirus

La amenaza del coronavirus sigue teniendo en jaque a todo el mundo y el fútbol se ha visto afectado muy seriamente durante los últimos meses por la mencionada pandemia.

En el balompié profesional, las condiciones sanitarias y los controles son constantes, algo que no ocurre en las categorías más modestas, que asumen de esta manera más riesgo de contagio si disputan sus partidos.

Por ello, el CE Benavent ha decidido que no participará este año en la Tercera Catalana y asumirá las consecuencias deportivas de no competir, tal y como indica 'AS'.

El modesto conjunto catlán ha tomado dicho camino para anteponer la salud de sus jugadores y familiares. "No vale la pena poner en riesgo a nadie. Creemos que esto se parará. No es una decisión radical, sino coherente, la salud va por delante", señaló Álex Forensi, secretario del club.

De esta manera, el Benavent, que oficializó su decisión mediante un comunicado difundido en las redes sociales, se convierte en todo un pionero y habrá que estar muy atentos para ver si otros clubes modestos siguen sus pasos.