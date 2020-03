El Bernabéu envió fuerza al madridismo: "Nunca nos rendiremos, volveremos"

'Real Madrid TV' emitió un emotivo mensaje del estadio Santiago Bernabéu a sus aficionados para darles ánimos y fuerza en estos días tan complicados de cuarentena por la pandemia de coronavirus.

El templo 'merengue', que permanece en silencio, se dirigió al madridismo: "Hola, madridistas. Soy el Santiago Bernabéu. Hace ya días que tuve que cerrar mis puertas. Se hizo por vosotros, por mi familia, sabiendo que no se iba a volver a abrir en un tiempo".

"Ya no recibo visitas, esas que venían de todas partes del mundo. Siempre me he sentido orgulloso de no conocer fronteras. Ya no veo esas caras de asombro, cada vez que recorríais y veíais de cerca mi interior, nuestra historia", añade.

Y prosigue: "Pero sobre todo os echo de menos en los días de partidos, cuando veníais a verme con vuestras mejores galas, en familia, con amigos. No os cansábais de fotografiarme, de cumplir vuestros deseos".

"Echo de menos que gritéis 'gol', la felicidad y esos abrazos. Ahora solo escucho el eco y, aunque no está siendo fácil, os pido que os quedéis en casa, para que podáis volver cuanto antes aquí, a vuestro otro hogar. Nunca nos rendiremos. Volveremos", sentencia el emotivo vídeo.