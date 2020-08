El BeSoccer CD UMA Antequera arranca la pretemporada

Ilusión, motivación, actitud y compromiso se unen en la confección del tejido que compone la bandera identificativa del nuevo proyecto deportivo del BeSoccer CD UMA Antequera. Una temporada después del ascenso, el club se repuso y recuperó su plaza en el escenario principal del fútbol sala nacional. Una vez finalizada la final del 'play off exprés', el trabajo se intensificó mediante la culminación de la renovación del bloque que ha sido capaz de subir de nuevo a la entidad a Primera División, la concreción de tres refuerzos y la apuesta por dar cabida también a jóvenes canteranos. Todas estas piezas empiezan a ensamblarse desde este lunes 3 de agosto con el inicio de la pretemporada. Los jugadores y el cuerpo técnico se someterán por la mañana a las pruebas médicas y a los test PCR para reunirse por la tarde en las instalaciones del Complejo Deportivo de la UMA y realizar sobre la pista el primer entrenamiento.

El preparador físico, Enrique Melero, conserva en forma a la plantilla mediante el diseño de un plan de entrenamiento individualizado para los últimos días de las vacaciones estivales con el objetivo de acometer un paso adelante en la preparación en el momento de juntar de nuevo a todos los componentes. El cuerpo técnico ha planificado dos sesiones de entrenamiento al día, una matutina y otra vespertina, de cara a llegar en óptimas condiciones al comienzo del campeonato doméstico previsto para el fin de semana del 5 y 6 de septiembre. "Afrontamos la temporada con el único objetivo de la permanencia. Hemos descendido dos veces y el equipo se ha recompuesto y ha sido capaz de volver a ascender que no es nada fácil. Los chicos están preparados y mentalizados para afrontar una campaña difícil y complicada, pero no tengo dudas de la ilusión que tienen y el haber conseguido por tercera vez un puesto en la mejor Liga del mundo, no lo van a desaprovechar. Esperemos que este año sea el definitivo. Si complejo es ascender, más aún mantenerse", remarca Moli.

David Velasco, Fernando Cobarro y Ramón Vargas son las tres incorporaciones que vienen a completar a jugadores de talento liderados por el trío de capitanes; Miguel, Óscar y Conejo. Los jóvenes de la base también se unirán a la dinámica diaria como señala el técnico malagueño en el repaso a la nueva escuadra verde. "Al equipo lo veo bastante bien y estoy muy ilusionado con todos. Veo a un conjunto, a pesar de su juventud, que ha madurado muchísimo. El hecho de haber perdido una categoría y poder recuperarla, eso dice mucho. Han mejorado en todos los conceptos del juego, en experiencia y eso hace que hayamos renovado prácticamente al bloque entero. Hemos traído a tres refuerzos que creemos que van a aportar bastante, son del perfil que tenemos y de nuestra filosofía universitaria. No hay que olvidar tampoco que tenemos canteranos que apuntan buenas maneras y, en un corto plazo, estarán pidiendo paso en el equipo".

Al margen de una exhaustiva planificación de entrenamientos físicos y tácticos con mucha presencia del balón en la cancha, el BeSoccer CD UMA Antequera ha cerrado el calendario correspondiente a los choques amistosos. El primero llegará el miércoles 12 de agosto, a las 19.00 horas, frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el Pabellón Vista Alegre. El debut en casa se producirá un semana más tarde, con la presentación oficial de la nueva formación universitaria en el Pabellón Fernando Argüelles, a las 20.00 horas, ante Jimbee Cartagena FS el miércoles 19 de agosto. Todavía quedarán más pruebas de altura después del enfrentamiento con dos proyectos muy reforzados e interesantes. Los de Moli jugarán otro derbi andaluz, esta vez en tierras sevillanas, con el Real Betis FS el viernes 21 de agosto, a las 19.00 horas. La penúltima cita será en la cancha del CD El Ejido FS el martes 25 de agosto en horario aún por determinar. El colofón a la puesta a punto se producirá con la defensa del título de la Copa de Andalucía justo antes del inicio de Liga. Todavía no se conocen detalles oficiales del torneo.

Moli se pronuncia sobre las semanas de intenso trabajo que se van a completar con la disputa de, como mínimo, cinco envites. "La pretemporada la tenemos prácticamente cerrada al contar con esa suerte de que haya cuatro equipos andaluces en Primera División y tendremos enfrentamientos con ellos. También habrá un partido de presentación en Antequera con Cartagena. Una pretemporada muy exigente y, aunque los resultados no digan nada al carecer de importancia, sí podemos analizar la preparación de la plantilla, a qué nivel podemos luchar y a qué nivel estamos. Va a ser una pretemporada atípica por todos los acontecimientos y por haber terminado con un ascenso en un 'play off exprés' hace poco tiempo. Tenemos que estar contentos y felices por estar en la mejor Liga del mundo y centrarnos en eso".

El preparador malagueño destaca la importancia de conjuntar muy bien a todos los guerreros universitarios para ser muy competitivos y plantar cara a cualquier oponente. Algo que se puede llevar a cabo y probar a lo largo del mes de agosto y previo al inicio de la competición oficial. "La pretemporada es muy corta. Solamente tenemos un mes. Por la exigencia del calendario, empezamos el 5 de septiembre. Una vez que termine la fase de preparación y los amistosos sacaremos las conclusiones de cómo nos vemos y de cómo se ven también los propios jugadores. No va a querer decir nada, pero sí es muy importante para observar el nivel óptimo del equipo en distintas facetas del juego y va a haber mucha exigencia con los rivales a los que nos vamos a enfrentar. Todo va a ser positivo, porque hemos cambiado de categoría y de una a otra no hay solamente un escalón, sino tres o cuatro que subir y la complejidad es importante", explica.