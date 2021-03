El BeSoccer UMA Antequera busca resurgir en Pamplona

Una semana frenética le espera al BeSoccer CD UMA Antequera con un total de tres compromisos de máxima exigencia y con mucho en juego en cada uno de ellos. Este calendario tan cargado demanda la importancia de dejar atrás la dura derrota del pasado viernes para volver a enchufarse en una competición en la que aparece la oportunidad este martes 16 de marzo, a las 20.30h (LaLigaSports TV), de reencontrarse con la victoria en el duelo con Osasuna Magna en el Pabellón Anaitasuna de Pamplona. En uno de los escenarios con más pedigrí del fútbol sala nacional, la escuadra de Manuel Luiggi Carrasco 'Moli' espera recuperar la fiabilidad de su juego con la que se ha posicionado como uno de los candidatos a la permanencia. Necesita que aparezca de nuevo sobre la cancha una mayor solidez, intensidad y acierto para hacer frente a un oponente inmerso en una dinámica muy positiva de resultados con los que se ha alejado de la parte baja de la clasificación.

C.A. Osasuna Magna, décimo en la tabla, se encuentra a cinco puntos de la zona de 'play off' por el título y está ocho por encima de la zona de peligro con un total de 22 envites con uno aún pendiente de disputarlo. En las últimas semanas, los pupilos de Imanol Arregui han acometido un reseñable paso adelante en el campeonato doméstico gracias a cuatro jornadas consecutivas sin conocer la derrota, tres triunfos y un empate, que suponen un impulso para un conjunto renovado y con mucho talento joven en sus filas. Más merito se extrae aún al comprobar que los marcadores favorables los ha obtenido lejos de su pista superando a Jaén Paraíso Interior (2-3), el derbi navarro con Aspil-Jumpers Ribera Navarra (0-1) y, el pasado viernes, a Pescados Rubén Burela (0-1). La referencia como local más reciente fue el empate con el Real Betis FS (2-2).

El doloroso traspié con Fútbol Emotion Zaragoza queda en el plantel verde como un punto de partida para reaccionar y exhibir en la cancha el orgullo de pertenencia de un grupo encaminado a una meta. “No queda otra, si queremos conseguir el objetivo, que espabilar. No podemos sumar los puntos antes de jugar y el otro día pasó eso. Venía Zaragoza y en casa tenemos que ser fuertes, obviamente debemos serlo, pero no podemos jugar sin concentración y no competimos como teníamos que haberlo hecho. En los primeros minutos nos hacen goles muy rápido y eso no puedo ocurrir en Pamplona. Xota viene de ganar su partido fuera de casa y es un equipo al que le han quitado jugadores importantes, pero se rehace y se reinventa con Imanol, un entrenador experto y veterano en la categoría que conoce todos los roles. Va a ser un encuentro en el que no podemos hacer lo que hemos hecho en los últimos”, indica el preparador malagueño.

Los guerreros universitarios ya comprobaron en la primera vuelta que su adversario de la 24ª jornada transforma en gol cualquier error, algo que está pasando también factura en los últimos cuatro choques de Liga. En el Argüelles supieron igualar un 1-4 en contra al descanso, sin embargo, llega el momento de avanzar y dejar atrás los errores como acentúa Moli. “Espero que hagamos un examen de conciencia y saber lo que no debemos hacer y valorar lo que estamos haciendo que es muy importante. Tenemos detrás una gran afición en la ciudad de Antequera, Málaga y en toda la provincia. La gente apuesta por nosotros y hemos demostrado que contamos con un equipo para ganarle a cualquiera. Ya lo hemos hecho, lo único que tenemos es que creer en nuestras posibilidades, en el compañerismo, en que somos una piña y en que vamos a ganar que es la única opción que hay”.

Revertir una situación contraria es el difícil guión a interpretar por la formación antequerana en las citas transcurridas del segundo tramo del curso. Encajar en los compases iniciales se está repitiendo con demasiada asiduidad y buscan romper con ello en el desplazamiento a tierras navarras. En Primera División remontar se convierte en una tarea muy difícil de acometer, ya que reduce el margen de error y otorga al oponente la confianza de jugar con ventaja. “No solo el inicio, sino el final también, pero es verdad que los comienzos de los partidos nos están saliendo francamente mal y Xota es un equipo que no perdona. Tiene jugadores jóvenes y cinco o seis brasileños muy dinámicos, con calidad y sabiendo a lo que juegan. Nos van a exigir mucho y tenemos que estar muy preparados. Si queremos sacar algo positivo, hay que estar mentalizados en que podemos hacerlo”, precisa.