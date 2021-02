El Betis reclamó penalti por un pisotón de Busquets a Mandi

El Betis, que empezó muy bien ante el Barcelona, acabó sufriendo la ira de Messi. El argentino, que fue suplente, tuvo que salir desde el banquillo para remontar el partido (2-3).

A pesar de la derrota, el cuadro verdiblanco acabó disgustado por la actuación de Del Cerro Grande porque entienden que hubo penalti en un pisotón de Busquets a Mandi.

La acción tuvo lugar en el 56' y los futbolistas locales no entendieron por qué no se señaló el punto fatídico. El árbitro y el VAR no vieron nada punible y continuó el juego.