El beticismo, unánime contra el VAR: "Fue un error importante"

El Real Betis cayó derrotado este domingo ante la Real Sociedad (0-3) en un encuentro que volvió a colocar el VAR en el ojo del huracán por un fuera de juego a Antonio Sanabria y un penalti a favor no señalado.

Ángel Cuéllar, ex futbolista del conjunto bético, confesó en 'ABC' al respecto: "Quien traza la línea queda en evidencia. No hace falta un arquitecto para ver que se proyecta desde el codo. Hasta un niño pequeño lo hace. Es un error importante, es inconcebible cómo se tira la línea".

También se refirió a la polémica Tomás Solano, arquitecto y ex consejero bético: "Como profesional, no como aficionado, tengo que decir que he visto una imagen en la que se sitúa una cuadrícula para superponerse en la imagen y que sea milimetrada, exacta, en la que se demuestra que no fue fuera de juego... pero la posición de esa retícula sobre esa imagen la puedes mover como quieras y ahí puede haber manipulación."

"El fuera de juego, si es que lo hubo, fue milimétrico. No entro en la normativa de si se puede marcar con el bíceps o no, que me consta que no es así. Pero cometen un error perceptible y es que si querían justificar que era fuera de juego podían mover la rejilla, el sistema de referencia y ponen la línea amarilla realmente en el hombro, pero como tenían urgencia lo trazan así y se le ve el plumero", añadió.

También se mojó el ex árbitro José Japón Sevilla: "Quitaría el fuera de juego de la revisión, porque siempre a va a ser así. Antes se decía que el ojo humano no podía ver al mismo tiempo desde donde sale la pelota y al jugador si está en fuera de juego y ahora con la tecnología sí, pero no se acaba la polémica".

"El realizador tiene mucho que ver ahí. Son décimas de segundo y se puede recorrer algún metro. Ahora depende de si tienes flequillo, de si tienes un 41 o un 44 de pie... debería ser más flexible. Si están así es que están en línea y se debe dejar seguir. No tiene sentido que por un flequillo sea fuera de juego", agregó.