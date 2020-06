El Betis, con la única alegría de Juanmi en La Nucía

El delantero Juanmi Jiménez se reencontró con el gol frente al Levante y se estrenó con su primero como verdiblanco después de un año para olvidar en el que el punta de Coín (Málaga) solo ha jugado 122 minutos en cuatro partidos por una fascitis plantar que lo ha tenido en el dique seco en su primera temporada como bético.

El gol de Juanmi, quien llegó el pasado verano a Heliópolis procedente de la Real Sociedad, fue de lo poco reseñable para el Betis en un partido que maquilló finalmente con sendos goles del malagueño y de Sergio Canales los cuatro que llevaba en contra el cuadro de Alexis Trujillo frente a Levante en La Nucía.

El propio delantero malagueño confesó tras el partido que se sentía "contento a nivel personal y fastidiado por el resultado" y dijo que, aunque físicamente se encontraba "bastante bien", aún nota los nueves meses y medio que ha estado en el dique seco y que espera seguir contando con minutos para alcanzar su nivel.

Juanmi Jiménez, de 26 años, solo había jugado con el Betis en la primera jornada en el Villamarín frente al Valladolid (1-2) y en la quinta en Pamplona ante Osasuna (0-0) cuando el 23 de septiembre sufrió una talagia en un pie de la que, en principio, se intentó recuperar con un tratamiento conservador.

Esta dolencia derivó posteriormente en una fascitis plantar que le obligó a pasar por el quirófano a principios del pasado diciembre y no fue hasta el 18 de junio cuando recibió el alta médica que le posibilitó viajar a Bilbao para jugar ante el Athletic Club y disfrutar de sus primeros minutos tras la lesión, al sustituir en el minuto 86 del partido al argentino Guido Rodríguez.

En el partido ante el Levante, suplió al lateral diestro Antonio Barragán en el minuto 46 y logró su primer gol con la elástica bética cuando el encuentro ya casi tocaba a su fin.

Juanmi, con contrato con el Betis hasta 2024, llegó al Betis por unos ocho millones de euros más dos en variables procedente del la Real Sociedad, donde militó tres años tras ser fichado del Southampton inglés.

Juan Miguel Jiménez comenzó su carrera en la cantera del Málaga hasta debutar con el primer equipo con 16 años el 13 de enero de 2010; en enero de 2013 fue cedido al Racing de Santander hasta el final de la temporada y, tras dos años en el Málaga, se marchó a tierras inglesas.

Internacional con España en las categorías Sub 16, Sub 17 y Sub 19, Juanmi ha vestido la camiseta de la Selección Española en una ocasión y en sus 258 encuentros en la élite ha marcado 53 goles.