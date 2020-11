El Betis cruza intereses con el Barça: Garay, en la lista

La temporada 2020-21 arrancó hace relativamente poco, pero tras varias jornadas de competición, los clubes ya son conscientes de qué posiciones habría que reforzar. El Betis, por ejemplo, se ha anotado como prioridad la llegada de un central.

Asegura 'AS' que en el Villamarín tienen favorito para la zaga: estarían interesados en Ezequiel Garay. El futbolista lleva libre desde que dejó el Valencia.

Saben los verdiblancos que, para atraerlo, no van a tenerlo fácil. Y es que también el FC Barcelona habría pensado en el argentino como recambió de Piqué, que tiene una rotura en el ligamento lateral interno y el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha. Su baja va para largo y en el club catalán habrían pensado en Garay para que ocupe su puesto.

El Betis, en cualquier caso, trataría de competirle al Barça por su fichaje. Recuerda 'AS' que aunque el conjunto sevillano lo fichara ahora, el jugador no podría inscribirlo hasta enero, ya que no tienen fichas libres.

Desde el Villamarín llevan tiempo tras los pasos de Garay. Ya en verano tantearon al central y el ex 'che' sigue en la lista de objetivos.