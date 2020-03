El Betis gana el derbi sevillano virtual

La expansión del coronavirus ha provocado que todos los países hayan tenido que tomar medidas para frenar una enfermedad que sigue haciendo mucho daño.

En España, donde se ha decretado el estado de alarma, millones de ciudadanos están confinados en sus casas y tratan de pasar el tiempo como pueden.

En casa de Borja Iglesias, Sergio Reguilón e Ibai Llanos se lo pasaron muy bien, ya que se disputó un derbi sevillano virtual que terminó con victoria verdiblanca.

El Betis igualó a cinco con el Sevilla, pero entre los dos jugadores, previo consentimiento del narrador y árbitro, se decidió jugar el Gol de Oro para decidir al vencedor.

Y fue el propio Borja Iglesias el que marcó el tanto que certificó la victoria de su equipo, en una cita que congregó online a más de 62.000 espectadores.

Courtois, uno de los que seguía en vivo el partido, acabó troleando a Reguilón, su ex compañero: "Es como en el entreno, no metes gol y acabas perdiendo. Los disparos de Regui son flojos algún día y otro no".