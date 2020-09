El Betis inscribe a Víctor Ruiz tras recibir el pase provisional

El Real Betis ha podido inscribir este miércoles al defensor Víctor Ruiz, incorporado a finales de agosto a su plantel, gracias al tránsfer provisional expedido por FIFA mientras el futbolista resuelve el litigio que mantiene en los tribunales con el Besiktas de Estambul, su anterior club.

Víctor Ruiz fichó por el Betis después de romper unilateralmente el contrato que lo unía hasta junio de 2022 al Besiktas, aduciendo un presunto impago que el club niega, por lo que ha sido denunciado ante los tribunales ordinarios turcos para reclamarle una indemnización de dos millones de euros.

Por no haber recibido el pase internacional, el futbolista catalán no pudo ser inscrito antes de la primera jornada, si bien ya estaba de baja médica tras no haberse entrenado durante toda la semana por, presumiblemente, haber dado "negativo no concluyente" en un test de detección de COVID-19.

Ahora, reincorporado ya a la dinámica de trabajo del grupo y con su ficha tramitada, Víctor Ruiz, de 31 años, se encuentra a disposición de su entrenador, Manuel Pellegrini, para el encuentro de la segunda jornada frente al Valladolid.