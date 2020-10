El Betis insistirá en el fichaje de Rui Silva

El Betis no se olvida de Rui Silva. El cancerbero portugués fue uno de los objetivos del equipo bético en el último mercado de fichajes. No hubo éxito, pero en el Villamarín no se rinden.

El portero de 26 años, que milita actualmente en el Granada, se ha convertido en uno de los pesos pesados de la plantilla, llamando la atención de varios equipos de primer nivel como el propio Real Betis, según informó 'ABC'.

El portugués quedará libre a final de temporada y el mercado invernal se antoja para el Betis como una ocasión perfecta para conseguir un traspaso a un coste relativamente bajo.

Rui Silva lleva cinco temporadas en el Granada contando esta en las que ha jugado un total de 89 partidos. Las campañas 2018-19 y la 2019-20 en las que más duelos participó con un total de 40 y 37 respectivamente.