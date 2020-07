El Betis no se volverá loco en el mercado en consenso con Pellegrini

El Betis no tiene la intención de hacer una renovación en su plantilla a pesar de no cumplir con las expectativas este curso. Los verdiblancos harán pocos fichajes y Pellegrini lo acepta, según afirma 'AS'.

En el club andaluz piensan que hay mejores jugadores de lo que pueda parecer por el lugar de la tabla que ocupa, ya que va decimotercero y ya solo puede aspirar a subir un puesto.

El Betis solo dispondrá de ocho semanas desde que acabe la temporada hasta el comienzo de la próxima, como todos los equipos, pero además no tiene una situación económica ideal.

El fichaje estrella ha sido Pellegrini. La directiva, que cree que bastará con algún refuerzo y la llegada del técnico para afrontar la nueva campaña, también tiene el hándicap de la caída de ingresos producto del COVID-19 y la mala temporada.

De acuerdo al citado medio, la idea del Betis es hacer caja con un par de futbolistas y William Carvalho, pretendido en Inglaterra. En cuanto a fichajes, quieren hacerse con un portero, dos centrales y un centrocampista.

Además, los verdiblancos también ficharían a un lateral si no siguen Pedraza y Barragán y a un atacante, sobre todo si va Cristian Tello.

A la directiva del Betis le gustaría conservar a Feddal, pero en Portugal ya dan por cerrada su llegada al Sporting de Portugal. El club andaluz y el luso habrían cerrado el acuerdo por tres millones de euros.

Por otro lado, los béticos ya han hablado con el Barça para la continuidad de Aleñá, que llegó como cedido en invierno. Otra de las prioridades es quedarse con Loren Morón, que renovó hace pocas semanas, pero, según 'AS', no se descarta una venta si llega una oferta lo suficientemente alta.