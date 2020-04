El Betis quiere que la Liga se reanude para lograr el ascenso

El responsable de la sección de fútbol sala del Real Betis, Pablo Vilches, aseguró que la postura del club, ante la pandemia de coronavirus y la suspensión de los torneos, es la de "terminar todas las competiciones" y que el equipo logre el ascenso a la Primera División.

Vilches, en declaraciones que facilitó el club sevillano, destacó que confía en que tanto la competición liguera de Segunda División, en la que los verdiblancos son líderes, como la 'Final Four' de la Copa del Rey puedan llegar a concretarse "en la medida de las posibilidades" y que acabe con el equipo bético en la máxima categoría.

"Hemos tenidos reuniones con la Federación. Hemos manifestado nuestra postura de terminar todas las competiciones. En el caso de la Segunda División de fútbol sala, estamos tranquilos porque esta categoría tiene una característica especial: el primero asciende directo. La norma reguladora es clara", señaló.

El responsable de la sección de fútbol sala destacó que "sería muy duro que la competición quedara en nada" y que no se plantean "ese escenario".

"Desde instancias federativas, se está buscando una solución imaginativa a esta situación que entendemos que es muy complicada y no va a agradar a todo el mundo. No nos planteamos otro escenario que no sea terminar de una manera u otra la competición como determine la Federación y con el ascenso del Real Betis Futsal a Primera División", insistió.

También se refirió a otra competición, la Copa del Rey, y comentó que "si se puede disputar la de fútbol, se podría disputar la de fútbol sala a continuación".

Vilches, por otra parte, valoró la importancia del acuerdo del club con la primera plantilla del Betis de fútbol y del Coosur Betis de baloncesto para la reducción de salarios, una medida que no afecta ni al Betis Futsal ni al Betis Féminas.

"El esfuerzo de la primera plantilla de fútbol y de la plantilla de la ACB ha permitido que los jugadores y jugadoras de las distintas secciones no se vean afectados económicamente. Eso aporta tranquilidad, solidez y cohesión entre ellos. Ha sido muy bueno para ellos y quiero agradecer el esfuerzo de las dos plantillas", subrayó.