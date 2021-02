El Betis tiñe de Europa el Villamarín

El Betis, con Pellegrini, se está acostumbrando a jugar y a ganar como los grandes. Insistió y persistió el equipo verdiblanco, que arrolló durante los 90 minutos al Getafe, perdido y sin su capitán del barco, José Bordalás, en la grada por su última expulsión.

Y al final llegó el premio que tanto mereció el Betis durante el partido. Borja Iglesias, tras entrar desde el banquillo, decantó la cosa en el minuto 84, pero hasta ese momento el conjunto del Villamarín tuvo que remar mucho.

Lo que en el mes de diciembre se hubiera convertido en una cruz, para este Betis no es más que una piedra a esquivar en el camino hacia el triunfo. Porque Loren Morón, a los cinco minutos, falló a portería vacía y Fekir se fue lesionado. No está mal para empezar...

Sin embargo, Pellegrini ha implantado una idea de juego a su plantel, que la escenifica en todo momento. Siempre quiere el balón, siempre baja Canales a organizar, siempre suben las bandas... y nunca se negocia el esfuerzo en el centro del campo, con Guido Rodríguez y Guardado al frente.

No tuvo ocasiones excesivamente claras el Betis, pero fue mejor, llegó y dominó en todo momento. Esto puede darte sus frutos en cualquier momento, y el cuadro bético supo esperar su momento hasta que el Getafe se desmoronó en defensa por su pieza más débil, Sofian Chakla.

Tras el paso por vestuarios, tímidos acercamientos de los azulones, con Bordalás en la grada y de nuevo sin Aleñá ni Kubo en el campo. El Getafe, que está en caída libre y con su técnico más cuestionado que nunca, renegó de la magia en el centro del campo para poner velocidad punta y un juego directo a la contra en el Villamarín.

Pero hasta los últimos 20 minutos la cosa estuvo tranquila. En el 73', el Getafe tuvo una muy clara con un disparo dentro del área que se marchó rozando el palo de Joel Robles, y dos minutos después, Chakla sacó un brazo inoportuno para terminar golpeando a Borja Iglesias, que cayó y provocó ese penalti.

Canales vs. Soria desde los once metros, pero ganó el ex portero del Sevilla, que sacó el primer disparo y el jugador cántabro del Betis no pudo transformar con todo a favor en el rechace posterior. Algo de lo que se pudo resarcir en el 83', cuando Chakla volvió a picar en una pena máxima absurda.

Esta vez fue muy zorro el 'Panda' para anteponerse con el cuerpo y esperar el derribo de Chakla, que cayó en la trampa. Fue el '9' el que cogió el balón para engañar a Soria y decantar la balanza a favor del Betis. El sueño se mantiene y está más vivo que nunca: Europa, el objetivo.