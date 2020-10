El Boavista se lleva a un campeón del mundo

El Boavista incopora a sus filas a todo un campeón del mundo Sub 17: Cristian de Lima. El joven guardameta de 18 años aterriza en la Liga Portuguesa tras haber alcanzado la cima con Brasil Sub 17 en 2019.

El guardameta brasileño llega procedente de Atlético Mineiro en forma de préstamo con opción de compra.

Cristian de Lima consiguió el pasado mes de noviembre de 2019 alzarse con el Mundial Sub 17 con su selección al vencer en aquel encuentro a México con un resultado de 1-2. Fue la cuarta corona para Brasil en esta categoría.

El arquero busca su primera oportunidad en Europa en un equipo que está apostando por futbolistas muy jóvenes, como también lo son sus últimas incoporaciones Alejandro Gómez (18), Musa Juwara (18) y Ángel Gomes (20).

Pese al potencial de Brasil en todas sus categorías, no todos pueden presumir de ganar este Mundial. En 2009, Neymar y aquella 'Canarinha' Sub 17 fracasaron al quedar terceros y no pasar de la fase de grupos pese a que solo dos de los seis terceros se eliminaban.