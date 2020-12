El 'boom' del Viajes InterRías gracias al gesto de Paula Dapena

Son las dos caras de la fama. La de la crítica y la del elogio. Paula Dapena es la protagonista de esta historia de sobra conocida, y la responsable de la inesperada fama que está viviendo su club, el Viajes InterRías FF.

Su decisión de protestar contra los homenajes a Maradona por lo que representaba el difunto ex futbolista en lo extradeportivo sigue trayendo cola. Ya no son las amenazas que sobre ella se vertieron por no pocos descerebrados.

Tampoco las muestras de apoyo institucional que tanto ella como su club han recibido por parte de las autoridades. No. Es que el Viajes InterRías FF está viviendo un auténtico 'boom' mediático.

Y eso se nota en aspectos que este modesto club de fútbol femenino no tenía controlados, como el merchandising. "Está siendo una locura", dijo el presidente del club, Enrique Rodríguez, en una entrevista con 'AS'.

"El lunes me llamó el chico que lleva las redes sociales para decirme que estaban llegando peticiones para comprar camisetas con el dorsal y el nombre de Paula Dapena y que qué hacia. Yo le dije que sin problema, que el que quisiera la encargara", explicó.

Aseguró que no fue consciente de lo que había ocurrido hasta el día después. "Nadie se esperaba esta repercusión. Yo estaba hablando con el responsable de fútbol femenino del Dépor y vi que Paula se sentó y no le di importancia", rememoró.

"El domingo cuando me levanté tenía muchos mensajes sobre lo que había ocurrido. A mí me pilló por sorpresa y llamé a Paula, que me lo contó todo. Ella me dio permiso para darle su contacto a quien quisiera saber su versión", añadió Enrique Rodríguez.

La venta de camisetas del Viajes InterRías FF a raíz del incidente ha pillado a Enrique y su equipo en fuera de juego. "Teníamos un stock muy pequeño, en torno a unas 50 camisetas que siempre pedimos a mayores a principios de temporada para tener en el club por si tenemos que regalar a patrocinadores y compromisos", dijo.

"Y, ahora mismo, sólo nos quedan ocho de esas 50 y el lunes tengo que encargar más a la fábrica. La demanda está siendo muy creciente", expuso, sin todavía dar crédito a lo ocurrido.

Solían vender unas 20 camisetas por temporada, y en solo unos días han duplicado esa cifra. "Es una camiseta de Adidas, como la que lleva el Celta o el Real Madrid, pero que tiene nuestro escudo", añadió. Se venden por 60€, el precio habitual de este tipo de prendas, independientemente de la categoría del club.

Porque el Viajes InterRías FF milita en el Subgrupo A del Grupo 1 de Primera Nacional, lo que viene a ser la Tercera División del fútbol femenino. "Somos un club modesto de un concello muy pequeño y conseguir esto es increíble. Este impacto mundial en cinco años era imposible de imaginar. Esto está siendo lo más grande de nuestra historia como club", destacó.

De hecho, hasta se están recibiendo solicitudes nuevas de socios, a 30 euros por cada nueva alta. "Pero socios que no son ni de Galicia", señaló Enrique. "Todo nos está llegando sin movernos nada", apuntó también, haciendo especial hincapié en el hecho de no estar tratando de aprovechar de modo alguno el tirón o la imagen de Paula.

"El club no quiso utilizar la imagen de Paula Dapena. Nosotros quisimos darle el protagonismo a ella. Le apoyamos en todo momento en su actitud valiente. Pero, en ningún momento, nos quisimos aprovechar de esto. Todo nos está viniendo de rebote", insistió.

De hecho, de haberlo sabido, no se hubiera opuesto a la reivindicación de su jugadora. "Si me hubiese consultado antes de hacerlo, yo no le hubiese dicho nada. Es una postura muy respetable", explicó.

Lo cierto es que le ha venido como caído del cielo este extra económico en forma de merchandising y nuevas altas. "Todo lo que entre es buena ayuda. Nos hemos tenido que apretar el cinturón con la crisis del COVID-19 con un presupuesto menor al del año pasado y le damos mil gracias a los patrocinadores que nos siguieron apoyando", señaló, al respecto.

"Desde el club respetamos siempre a Paula y le animamos. Estamos muy orgullosos de su valentía. Sin duda y sin quererlo, Paula protagonizó el momento más histórico de nuestro club. Nunca pensé que nos iba a pasar esto", dijo también, para finalizar.