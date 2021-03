El Borussia asume que tendrá que vender estrellas para paliar su déficit

Durante años, el Borussia Dortmund ha crecido como entidad gracias a sus hábitos de compra y venta. Siempre sacando el mayor beneficio, vender 'cracks' ha sido su método para comprar más y hacerse grande, pero este verano puede que lo tenga que hacer por algo bien distinto.

Como a tantos y tantos clubes, la pandemia ha echado por tierra todas las previsiones de los amarillos, cuya situación financiera es complicada. Así lo reconoció el director general del Borussia Hans-Joachim Watzke en 'Handelsblatt', el principal periódico económico de Alemania.

Para Watzke, hará falta mucho tiempo para regresar a la situación económica previa al parón. "Cuento con que necesitemos, al menos, cinco años para volver a alcanzar el 'status quo' en cuanto a la deuda que teníamos antes de esta crisis", señaló el dirigente.

La cuestión está en cómo recuperarse. Sí que es seguro que el Borussia Dortmund no se hará esclavo de las entidades financieras: "Pedir créditos a los bancos a lo loco para no tener que vender futbolistas no será el camino que emprenderemos".

Según el director general, la deuda del club asciende a los 26,7 millones de euros. Una cifra que dado que no se paliará con préstamos, se empieza a asumir que se tendrá que cubrir con la venta de alguno de sus referentes como Jadon Sancho o Erling Haaland.

"No descarto nada en plena pandemia. Si nos vemos obligados a jugar la temporada que viene sin espectadores, tendremos que contemplar vender a algún que otro jugador", explicó Hans-Joachim Watzke.