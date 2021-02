El Borussia deslizó que podría vender a algún 'crack'

En Dortmund, la directiva es cauta. Prefieren no adelantar acontecimientos con respecto a lo que ocurrirá en unos meses.

El CEO, Hans-Joachim Watzke, habló con 'Handelsblatt' sobre posibles movimientos en el mercado. "Lo más importante es el equilibrio financiero", dejó claro.

"Ahora mismo, tenemos un equipo fuerte en el campo y, al mismo tiempo, económicamente somos estables. Pero si jugamos toda la próxima temporada sin espectadores... quizá debemos pensar en renunciar a algún jugador", deslizó.

Quiso dejar claro que no va a comprometerse el Borussia con movimientos que le comprometan. "Pedir líneas de crédito a los bancos solo para no tener que deshacernos de algún jugador no será nuestra camino", enfatizó.

Haaland o Sancho son dos de los jugadores que marcarán el verano. Al primero le sigue media Europa y hay quien lo sitúa ya lejos de Dortmund, aunque el director deportivo del club, Michael Zorc, dejó claro que permanecerá en el Borussia.