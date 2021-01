El Borussia se pone serio con el Madrid por Reinier

El Borussia Dortmund se creía que Reinier iba a ser un nuevo 'caso Achraf', cedido por el Real Madrid y dando el máximo rendimiento desde el principio. Pero la realidad está siendo muy distinta.

Reinier apenas ha disputado unos 136 minutos en lo que va de temporada, repartidos en las tres competiciones. Una falta de protagonismo debido a su lenta adaptación, el positivo en COVID-19 que sufrió...

Sea como fuere, el brasileño no atraviesa un buen momento en la Bundesliga. Y Michael Zorc, director deportivo del Borussia, ante los rumores que llegan desde el entorno del Real Madrid, ha hablado bastante claro.

"No queremos romper la cesión. Pero, por supuesto, escucharemos a todos. Si alguien no está satisfecho porque tiene muy pocas oportunidades, que lo diga. Nosotros no tomaremos esa iniciativa", señaló Zorc.

El conjunto blanco fichó a Reinier el año pasado, procedente de Flamengo e invirtiendo unos 30 millones de euros por sus servicios. Por ello, próximamente podría haber novedades sobre su futuro si no cambia su situación.