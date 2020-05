El Borussia también sabe ganar sin arrollar

El Borussia Dortmund derrotó por 0-2 al Wolfsburgo y continuó con la efectividad mostrada ante el Schalke 04 en el reestreno de la Bundesliga. El equipo amarillo no exhibió esta vez un juego brillante y ni tan siquiera Haaland brilló, pero demostró que está en plena forma y que físicamente supera a sus rivales con claridad.

El primer tiempo fue muy trabado y apenas hubo oportunidades. A igualdad en el terreno de juego, mandaron las alas de Europa. Guerreiro puso el 0-1 y Achraf le echó el cierre al partido con el 0-2.

Antes, una primera mitad igualada, con un Wolfsburgo demasiado defensivo y un Borussia que, como se puso enseguida en ventaja, no tuvo urgencia ni ganas de hacer sangre. Esta vez no había un derbi y el rival no motivaba tanto.

El 0-1 llegó en una acción en la que quedó claro que Haaland es humano. Combinaron genial Brandt, Achraf y Hazard y el pase de la muerte del belga no lo pudo embocar el noruego, que chutó al aire. Sin embargo, tan importante es su presencia que el atacante atrajo a dos rivales y Guerreiro, solo, empujó a portería vacía el primer tanto.

No sucedió mucho más en la primera parte. Por no haber, no hubo ni saques de esquina. Un primer tiempo para olvidar de ambos y en el que las cosas solo marchaban como uno de los dos había planeado.

Tras el paso por las duchas, el choque ganó en intensidad, a pesar de lo que las oportunidades siguieron siendo escasas. Steffen perdonó en un mano a mano con Bürki y ahí se le fue al Wolfsburgo la única clara que tuvo en el choque.

Sin mucho interés por atacar, el Borussia dejó que madurase el encuentro y un contragolpe de Sancho, con gran desmarque de ruptura de Haaland para dejar hueco y estupenda finalización de Achraf, echó el candado definitivo al partido.

Quedaban diez minutos y solo sirvieron para que los locales se quedaran con uno menos por la rigurosa expulsión de Klaus y para que el Wolfsburgo buscara con ahínco un tanto que les metiera en el choque que no llegó. Ahora le toca al Bayern.