El Borussia vuelve a cerrar la puerta al United con Jadon Sancho

El nombre de Jadon Sancho rondó hasta ultimísima hora por las oficinas del Manchester United en la pasada ventana de traspasos. El Borussia no estaba dispuesto a vender, pero en Old Trafford veían en el inglés a su jugador franquicia. No se dio.

Ahora, con tiempo y de cara a lo que pueda pasar en enero, el cuadro germano deja las cosas claras: no tiene intención de dejar salir al atacante británico. Ya lo expuso Hans-Joachim Watzke, CEO del club, días atrás y el último en hacerlo ha sido Michael Zorc, director deportivo, en 'Bild'.

"Nuestro plan es contar con Jadon Sancho para toda la temporada. Creo que todos los clubes sienten la crisis en estos momentos, como en todos lo ámbitos de la sociedad y la economía. Deja huellas profundas", deslizó Zorc.

Un nuevo movimiento en contra de la venta de Sancho, que se ha convertido en capital en la fase de crecimiento de este Borussia Dortmund de la mano de Lucien Favre.

El delantero, de 20 años, ha comenzado algo más flojo esta temporada (dos goles y tres asistencias en nueve partidos) que como terminó la anterior (20 dianas y 19 pases de gol en 44 encuentros). Pero en el Westfalenstadion ni se plantean su salida.