El Bournemouth, otro equipo que no se arrodillará más por el racismo: lo ve inútil

El Bournemouth, como el Brentford, deja de arrodillarse en contra del racismo. Esto no quiere decir que no esté de acuerdo con el movimiento a favor de la diversidad de razas, pero la plantilla y el cuerpo técnico entienden que no vale para nada y que seguirán poniendo su grano de arena a la causa de otras formas.

"Tras varias conversaciones entre el equipo y los miembros del cuerpo técnico, hemos decidido no ponernos más de rodillas antes de los partidos, empezando por el de este fin de semana contra el Queens Park Rangers", arranca el escrito, redactado por el capitán, Steve Cook.

"Luchar contra todas las formas de discriminación y crear una sociedad igualitaria e inclusiv es algo sobre lo que nos sentimos totalmente a favor, pero eso lo define mucho más que un gesto, que creemos que ya ha tenido su recorrido y no tiene ya el efectivo que tuvo los primeros ocho meses", continúa.

El futbolista cierra su comunicado recordando que, hasta la actualidad, el equipo ha respetado al 100% la iniciativa de la Federación Inglesa de arrodillarse antes de los encuentros. Con ello como base, pide que se comprenda la decisión de no volver a hacerlo.