Gonçalves ficha por Cerro Porteño: último refuerzo de los grandes paraguayos

Cerro Porteño anunció este lunes al brasileño Mateus Gonçalves, procedente de Ceará, como el último fichaje entre los principales equipos paraguayos que se preparan para los torneos de Liga y la Copa Libertadores.

Gonçalves, de 26 años y que estuvo en México antes de retornar a su país en 2018, fue presentado en las redes sociales del campeón del pasado torneo Clausura paraguayo con vistas al Apertura, que arrancará el 5 de febrero próximo.

El jugador, que firmará un contrato de tres años por el que Cerro desembolsará 420.000 dólares en el transcurso de este año, es el segundo refuerzo internacional de la plantilla azulgrana que se encuentra de pretemporada.

En la primera quincena de este mes fue presentado el argentino Mauro Boselli, de 35 años, ex goleador de León y últimamente en Corinthians, como la mayor apuesta del conjunto del ex seleccionador paraguayo Francisco Arce.

Cerro disputará el Clausura en el segundo semestre, la Copa Paraguay, aún sin fecha, y la Libertadores, desde la fase de grupos como primer clasificado, a partir de abril, al igual que Olimpia (segundo cupo), su tradicional rival.

A la contratación de los brasileños se ha sumado el regreso del defensa Pablo Alborno, procedente de Libertad, tras llegar con este equipo hasta los cuartos de final de la Libertadores.

Por su parte, el Olimpia del argentino Néstor Gorosito se ha reforzado con el portero uruguayo Gastón Olveira (ex River Plate, URU), el volante paraguayo Marcelo Estigarribia (ex Maldonado) y el atacante colombiano Edwar López (ex Argentinos Juniors).

Gorosito aprobó además el fichaje de cinco jugadores locales, Ramón Sosa, Jordan Santacruz, Luis Cáceres, Tomás Villagra y Walter González, así como el regreso de otros tantos cedidos a otros clubes.

Mientras, el Libertad de Daniel Garnero se hizo de dos ex jugadores de Guaraní, el volante argentino Bautista Merlini y el defensa y ex capitán Cristian Báez, además del medio Ramón Martínez tras rescindir contrato con Coritiba.

En contrapartida, el 'Aborigen', entrenado por Gustavo Costas, es el de mayor sangría en el mercado de pases, que se cerrará el 26 de febrero, con refuerzos más modestos tras perder a varias figuras que apuntalaron su llegada hasta fase de octavos de la Libertadores.

Hasta ahora sumó al defensa Gustavo Navarro, ex jugador de 12 de Octubre, y al centrocampista Juan José Franco, ex futbolista de Nacional, y no renovó con el experimentado atacante Édgar Benítez, mientras que Cecilio Domínguez y Rodney Redes y el colombiano Johan Romaña se marcharon a la Liga de Estados Unidos.

Libertad y Guaraní disputarán desde las fases previas de la Libertadores.