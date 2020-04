El Brighton vería injustos los descensos si se da por finalizada la Premier

Aún no se sabe si la Premier volverá. La idea es que todas las competiciones regresen, pero todo depende del coronavirus.

Esa incertidumbre trae de cabeza a todos los equipos. Especialmente a aquellos que se juegan los ascensos y descensos.

Tony Bloom, propietario del Brighton, no vería justos los posibles descensos si la Premier se da por finalizada. "Sería muy difícil descender a alguien, particularmente en Inglaterra, si la temporada no se desarrolla", dijo en declaraciones recogidas por 'AS'.

El Brighton, en estos momentos, se encuentra en la 15ª plaza de la Premier, a dos puntos de la zona de descenso.